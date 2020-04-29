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Кабмин назначил нового руководителя Госудитслужбы

Среда, 29 апреля 2020, 15:28
 

Кабмин на заседании 29 апреля назначил бывшего заместителя министра финансов правительства Гончарука Геннадия Плиса главой Государственной аудиторской службы.

Плис работал заместителем министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.

В 2005-2006 годах Плис был заместителем начальника финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности.

С 2006 по 2012 годы - начальник Главного управления внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

В 2012-2013 годах Плис был главой наблюдательного совета "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", а в 2013-2014 - директором департамента внутреннего аудита и анализа рисков ГПЗКУ.

С августа 2014 Плис работал советником главы КГГА, с августа 2014 - директор департамента внутреннего финконтроля КГГА.

С января 2016 по декабрь 2017 работал первым главы КГГА Виталия Кличко.

Напомним:

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Экономическая правда

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аудит Кабмин

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