Кабмин назначил нового руководителя Госудитслужбы
Кабмин на заседании 29 апреля назначил бывшего заместителя министра финансов правительства Гончарука Геннадия Плиса главой Государственной аудиторской службы.
Плис работал заместителем министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.
В 2005-2006 годах Плис был заместителем начальника финансово-экономического управления Министерства угольной промышленности.
С 2006 по 2012 годы - начальник Главного управления внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.
В 2012-2013 годах Плис был главой наблюдательного совета "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины", а в 2013-2014 - директором департамента внутреннего аудита и анализа рисков ГПЗКУ.
С августа 2014 Плис работал советником главы КГГА, с августа 2014 - директор департамента внутреннего финконтроля КГГА.
С января 2016 по декабрь 2017 работал первым главы КГГА Виталия Кличко.
Напомним:
Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua