"Эффект Стокгольма": Чистая прибыль "Нафтогаза" за год увеличилась в 5 раз

В 2019 году консолидированная чистая прибыль группы "Нафтогаз" составила 63,3 миллиарда гривен (в 5,5 раза больше чем в 2018 году), такие показатели объясняются выплатами "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 110 млрд грн. Эта сумма включает 55,7 млрд грн компенсации по результатам положительного решения в арбитраже по транзитному контракту, за вычетом налога на прибыль.

В НАК объясняют, что государственный бюджет уже получил из этой суммы 12,2 млрд грн налога на прибыль и получит дополнительно 48,2 млрд грн в виде дивидендов Нафтогаза за 2019 год.

Общая сумма дивидендов, уплаченных в государственный бюджет в 2019 году, превысила 20 млрд грн, включая 90% чистой прибыли за 2018-й год и промежуточные дивиденды за 2019 год.

За 2019-й год предприятия группы Нафтогаз добыли 16,1 млрд куб. м газа (78% общей добычи в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд кубометров газа в европейские страны.

Также Нафтогаз выпустил еврооблигации на сумму 835 млн долл. и 600 млн евро.

Финансовый директор группы Питер ван Дрил так прокомментировал результаты:

"В 2019 году мы сгенерировали значительные денежные поступления, несмотря на падение цен на газ. Нафтогаз получил 110 млрд грн операционного денежного потока, включая 55,7 млрд грн, связанными с арбитражем, а также оплатил 20 миллиардов гривен дивидендов нашему единственному акционеру - государству Украина.

В 4 квартале 2019 произошло существенное сокращение объемов потребления и продолжилось падение цен на газ. Мы ожидаем, что макроэкономические условия останутся сложными и в текущем году ".

Экономическая правда