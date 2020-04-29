Wizz Air анонсировал открытие новой базы в аэропорту Львова, несмотря на пандемию

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила об открытии 1 июля 2020 года новой базы в Международном аэропорту "Львов" имени Данила Галицкого.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Авиакомпания разместит на новой базе один самолет Airbus A320. Это будет уже вторая база Wizz Air в Украине.

Кроме того, Wizz Air объявляет об открытии семи новых маршрутов: в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия), Щецин (Польша) из Львова, а также из Харькова в Таллинн и Берлин.

Бронирование билетов уже доступно для пассажиров по ценам от 429 грн / 14,99 евро.

"Мы рады сообщить о расширении нашей украинской маршрутной сети, внедряя повышенные меры безопасности. Сегодня отмечаем важное событие в истории деятельности Wizz Air в Украине и объявляем об открытии базы во Львове и пяти новых маршрутов из Львова и двух - из Харькова, которые будут выполняться с июля. Эта инвестиция подчеркивает нашу долгосрочную приверженность стране", - сказал Джордж Михалопулос, главный коммерческий директор Wizz Air.

Как сообщалось, 1 мая авиакомпания Wizz Air возобновит рейсы в европейские города из аэропорта Вены.

Европейская правда