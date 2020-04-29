Глава Минфина: Налоговая будет каждый месяц отчитываться о выполнении своей работы

Новый руководитель Налоговой через 10 дней представит стратегические основы своей работы, а Налоговая будет каждый месяц отчитываться о процессе выполнения своих задач.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Сегодня на Кабмине были приняты важные кадровые решения. На должность главы Госаудитслужбы назначили Геннадия Плиса. Он является профессиональным человеком, который имеет соответствующий опыт в сфере финансового контроля.

Кроме того, руководителем Государственной налоговой службы назначен Алексей Любченко. Назначение идет путем заключения контракта на период карантина", - сказал министр.

"Почему выбрали именно этих людей? Потому что это профессиональные, порядочные и опытные претенденты, которые могут в этот критический момент обеспечить выполнение тех задач, которые мы должны выполнять в сфере финконтроля и обеспечения доходов бюджета.

Мы надеемся, что указанные руководители смогут в ближайшее время сформировать соответствующие команды и обеспечить выполнение поставленных перед ними задач", - добавил Марченко.

По его словам, руководитель Налоговой через 10 дней сможет представить стратегические основы своей работы и план по выполнению поставленных задач.

Также предусмотрено определение четких показателей эффективности Налоговой.

"Налоговая будет отчитываться каждый месяц о выполнении своей работы. Основной критерий - обеспечение выполнения доходной части бюджета. Но это не должно идти за счет давления на бизнес или силовых мер. Это должно быть за счет уменьшения злоупотреблений в сфере налогового администрирования, борьбы со схемами, борьбы с налоговыми ямами", - подчеркнул Марченко.:

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Напомним:

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлению в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.

В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.