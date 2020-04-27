Гетманцев раскритиковал процедуру назначения нового главы налоговой 

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал процедуру назначения нового главы Государственной налоговой службы.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге в парламенте в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается порядка назначения нового главы, очень много вопросов к этому так называемому конкурсу... Если действительно есть необходимость быстрого назначения, то, возможно, не нужно представлять это как конкурс, а пойти по другой процедуре", - сказал он.

Гетманцев также не согласен с аргументацией министра финансов Сергея Марченко увольнения главы Госналоговой службы Сергея Верланова из-за недовыполнения плана поступлений по налоговому блоку в бюджет.

Он отметил, что в прошлом году налоговая перевыполнила план по поступлениям в госбюджет.

"А относительно первого квартала 2020 года есть недовыполнение, но оно связано с сокращением поступлений от ренты (цена на газ упала вдвое - и рента упала вдвое), а также с недопоступлениями от акциза по электроэнергии - этого тоже нельзя предъявить главе налоговой", - сказал Гетманцев.

По остальным статьям служба показала увеличение поступлений за этот период, добавил он.

Напомним:

В правительстве заявляют, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет, сейчас Кабмин отбирает "эффективные команды, которые реализуют работу в сложнейшее время".

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

26-го апреля правительство объявило конкурс на нового главу Государственной налоговой службы, с дедлайном подачи документов в один день.

В последствии стало известно, что 24-го апреля Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выберут по результатам собеседования.

Возможные кандидаты:

- на должность главы таможни - экс-депутат Социалистической партии и топ-чиновник времен Януковича - Василий Цушко (который попадает под закон об очищении власти);

- на должность главы налоговой - "коренной фискал" с опытом работы в налоговой сфере Алексей Любченко.

Именно они подали декларации на должности заместителей министра финансов.

Собеседник ЭП в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что Цушко "может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято".

Недавно Цушко назвал информацию о своем назначении "провокацией".

По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал глава Минфина Марченко и водил его в Офис президента "на согласование".