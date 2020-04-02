Новости 2 апреля: увольнение руководителя УЗ, обвал цен на нефть, оттепель от Кабмина

Об УЗ. Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией.

Об обвале цен на нефть. Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной - расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы. Позже цена Urals упала до 10,54 доллара за баррель.

Об оттепели от Кабмина. Правительство разрешило бизнесу во время карантина продавать автозапчасти и домашнюю птицу, а также разблокировал работу ломбардов и кредитных союзов.

О Зеленском и АЗС. Президент Владимир Зеленский планирует провести переговоры с владельцами автозаправочных станций для снижения цен на топливо.

О Zoom и Маске. Компания SpaceX ввела запрет на использование приложения Zoom, предназначенного для проведения видеоконференций

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