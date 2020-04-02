Новости 2 апреля: увольнение руководителя УЗ, обвал цен на нефть, оттепель от Кабмина
Об УЗ. Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека от руководства компанией.
Об обвале цен на нефть. Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной - расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы. Позже цена Urals упала до 10,54 доллара за баррель.
Об оттепели от Кабмина. Правительство разрешило бизнесу во время карантина продавать автозапчасти и домашнюю птицу, а также разблокировал работу ломбардов и кредитных союзов.
О Зеленском и АЗС. Президент Владимир Зеленский планирует провести переговоры с владельцами автозаправочных станций для снижения цен на топливо.
О Zoom и Маске. Компания SpaceX ввела запрет на использование приложения Zoom, предназначенного для проведения видеоконференций
Вы хотите узнать больше?
Коронавирус VS бизнес: половина предприятий продержится на карантине не более месяца
Союз украинских предпринимателей провел опрос отечественного бизнеса, чтобы выяснить, как они оценивают влияние пандемии на собственные компании и украинскую экономику. Результаты опроса.
Готова ли Украина к кризисному марафону: НБУ о курсе гривни, инфляции, состоянии банков и "заробитчанах"
Топ-менеджмент НБУ рассказал, готова ли Украина к кризису, как сильно упадет ВВП и вырастет инфляция, как будут внедрять "кредитные каникулы", и почему не стоит переживать о поступлениях от украинцев, работающих в Европе.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua