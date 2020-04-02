Нефть "некуда девать”: цена на топливо может снизиться до нуля

Беспрецедентный спад спроса на нефть привел к "эпическому" избытку поставок. Возможно, скоро закончится место для хранения всех ненужных баррелей нефти.

Об этом пишет CNN.

"Рынок начинает сигнализировать о том, что не только нет спроса на эту нефть, но ее просто некуда девать", - сказал Джефф Уилл, старший энергетический аналитик Neuberger Berman.

Хранилища, нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, корабли и трубопроводы могут в конечном итоге достичь пределов своей емкости, чего не было с 1998 года, согласно Goldman Sachs.

Хотя основные цены на нефть, такие как West Texas Intermediate и Brent, торгуются от 20 долларов за баррель, некоторые региональные цены недавно упали до однозначных цифр.

Один вариант хранения: загрузка всей дополнительной нефти на корабли. Около 20% мирового парка очень крупных перевозчиков сырой нефти могут стать плавучими хранилищами. Но даже это не поглотит излишки.

Нефтяной избыток создает сценарий, когда цены на некоторые "малоизвестные" сорта нефти уже фактически опустились ниже нуля. Части производителей нефти при таком сценарии придется самим платить кому-то, кто готов будет забрать топливо.

Rystad Energy заявляет, что крупные остановки производства нефти начнутся в апреле и мае. Старые, менее продуктивные нефтяные скважины, скорее всего, будут закрыты первыми.

Издание отмечает, что слабый спрос, вызванный пандемией коронавируса, не будет длиться вечно. В конце концов, авиакомпании снова поднимутся в воздух и начнут покупать реактивное топливо. Водители будут покупать больше бензина, когда вернутся к работе.

"Но к тому моменту нефтяная промышленность может не добывать столько нефти, сколько раньше, потому что скважины закрыты. Сегодняшний нефтяной избыток может внезапно перерасти в завтрашний дефицит нефти", - пишет CNN.

Напоминаем:

Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной - расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.

Действующая сделка перестала действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.

Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

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