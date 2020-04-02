Оттепель на карантине: Кабмин разрешил работать ломбардам, а также продавать птицу и автозапчасти

Правительство разрешило бизнесу во время карантина продавать автозапчасти и домашнюю птицу, а также разблокировал работу ломбардов и кредитных союзов.

Об этом говорится в решении Кабмина.

Теперь, во время карантина разрешено:- продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;- продажу суточного молодняка домашней птицы;- функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также правительство рекомендует работать аптекам круглосуточно, а ритейлерам допускать посетителей в торговые залы, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между людьми.

"Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнения введенных противоэпидемических мероприятий", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

В Украине с 12 марта по 24 апреля введен карантин. Города позакрывали все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

25 марта на селекторном совещании с мэрами областных центров и председателями ОГА президент Владимир Зеленский заявил, что даже в условиях карантина нельзя оставлять людей без возможности покупать продукты питания, поэтому в городах, где продовольственные рынки являются единственным источником пищи, закрывать их не нужно. Зеленский попросил найти выход.

Экономическая правда