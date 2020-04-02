Коронавирус VS бизнес: половина предприятий продержится на карантине не более месяца

Мікро-, малі та середні підприємства становлять більшу частину у структурі Спілки українських підприємців. Саме ці підприємства переживуть кризу особливо болісно за будь-якого сценарію, тож, в першу чергу, результати дослідження репрезентують думку найбільш вразливих представників бізнесу.

СУП також опитала бізнес у різних регіонах країни за підтримки асоціацій, що приєдналися до ініційованого Спілкою COVID-19 бізнес-штабу.

Основна сфера діяльності респондентів – роздрібна та гуртова торгівля, також серед підприємств – консалтинг, маркетингові та рекламні послуги, небанківські фінансові послуги, виробництво обладнання, меблів та машинобудівництво, сфера послуг, HoReCa, галузь будівництва та архітектури, ІТ-компанії, надавачі освітніх послуг та інші.

Це представники усіх регіонів, за виключенням окупованих територій. 17% респондентів мають представництва по всій Україні.

"Результати нашого опитування демонструють необхідність запровадження радикальних заходів з боку влади на підтримку економіки, таких як тимчасове звільнення від сплати податків бізнесу, що в умовах карантину продовжує сплачувати заробітну плату співробітникам.

У половини власників запасу міцності залишилось не більш як на місяць карантину, ці цифри дають можливість уявити масштаби економічної кризи", – наголосила виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

Ймовірні сценарії завершення карантину

Ставлення до продовження карантину в Україні до 24 квітня серед підприємців більшою мірою негативне – 42% власників бізнесу, поки не визначилися – 30%. Лише кожен четвертий вважає продовження обмежувальних заходів необхідним в період поширення пандемії.

Яким, на думку підприємців, має бути сценарій розвитку подій після 24 квітня?

48% підприємців вважають необхідним послабити обмежувальні заходи (карантин лише для людей похилого віку або тих, що мають слабкий імунітет), 33% вважають, що краще розглядати індивідуальний підхід до конкретної території. Лише 1% респондентів очікують на повне припинення карантину.

Діяльність в умовах карантину

Майже 60% власників бізнесу продовжують діяльність під час обмежень (це переважно великий та середній бізнес), ще 29% – припинили роботу (характерно для мікробізнесу).

При цьому, 51% підприємств здатні протриматися лише 1 місяць, а кожен четвертий бізнес – витримає 2-3 місяці роботи в умовах карантину і не збанкрутувати.

6% підприємців повністю закрили бізнес, у цю категорію потрапив переважно мікро- та малий бізнес. Лише 3% респондентів вказують, що їхній бізнес зможе працювати тривалий час за необхідних умов (орендні канікули, віддалений доступ для співробітників, перегляд бізнес-моделі).

Вимушені кроки під час карантину

Третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників.

Власники малого та середнього бізнесу говорять про зменшення доходів на 25-50% порівняно з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників. Втрати прибутків великих підприємств становлять 10-25%, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів.

Необхідні рішення/дії з боку влади для допомоги бізнесу

Від державної влади підприємці очікують, першочергово, фінансової підтримки. 29% власників бізнесу вважає, що вона має здійснюватися у формі тимчасового звільнення від сплати податків або ж, принаймні у їхньому істотному зниженні (податкові канікули, тимчасова відміна ЄСВ, ПДФО).

Водночас, у нещодавно ухвалених "антикризових" законах на підтримку економіки №3275 та підписаному №533-ІХ відповідні пропозиції бізнесу не були враховані.

Сьогодні СУП закликає владу звільнити від сплати ЄСВ та ПДФО до кінця року увесь бізнес, який не скорочує персонал в умовах простою виробництва. Мета цієї ініціативи – не зекономити на фонді оплати праці, а дати можливість роботодавцям утримати робочі місця в період існуючої кризи.

За нашими розрахунками, у разі відміни ЄСВ та ПДФО для окремих видів діяльності, уряд зможе фінансово підтримати майже два мільйони своїх громадян (1408,2 тис зайнятих в юридичних осіб та 546,5 тис у ФОПів).

Ще 9% підприємців (переважно, дрібні) очікують зменшення розмірів орендної плати. Серед інших очікуваних кроків та пропозицій до влади також: компенсації втрат роботодавцям та працівникам, державні кредити та держзамовлення (по 5-6% відповідно).

Як демонструють результати опитування, українські підприємці опинилися в складних умовах для існування – мультиплікаційний ефект від поширення вірусу в країні за різними сценаріями призведе до 4-9% падіння ВВП цього року через закриття бізнесів та суттєві скорочення персоналу.

42% опитаних підприємців частково або повністю скоротили свій штат, 63% – прогнозують скорочення до кінця карантину. Мільйони людей опиняться без роботи, якщо бізнес не отримає належної підтримки з боку держави.

У зв'язку з цим, окрім тимчасового скасування ЄСВ та ПДФО, Спілка продовжує наголошувати на необхідності радикальних заходів на підтримку бізнесу.

По-перше, необхідно звільнити від оподаткування податком на прибуток найбільш постраждалі сфери: заклади культури (кінотеатри та ін), підприємства туристичної сфери .

По-друге, необхідно надати можливість усім роботодавцям можливість отримати часткову допомогу за своїх працівників, якщо їм скорочено час та об’єми роботи, у зв’язку із запобіганням поширенню пандемії.

По-третє, треба ввести мораторій на всі перевірки бізнесу до кінця року, щоб підприємці мали можливість економічно "оговтатися" від кризи, а не займатися адмініструванням.

Критерії опитування: Мікробізнес – до 10 співробітників у компанії та оборот до 5 млн грн Малий бізнес – 10-100 співробітників та оборот 5-50 млн грн Середній бізнес – 100-250 співробітників та оборот 50-100 млн грн Великий бізнес – від 250 співробітників та оборот від 100 млн грн. Опитування проведене Спілкою українських підприємців Аналіз результатів опитування проведено Ukrainian Marketing Group

Фото на головній: Андрій Калістратенко