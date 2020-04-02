Маск запретил сотрудникам SpaceX пользоваться Zoom

Компания SpaceX ввела запрет на использование приложения Zoom, предназначенного для проведения видеоконференций.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что данное приложение не защищает полностью от стороннего подключения, что чревато утечкой секретной информации, важной для национальной безопасности США.

Маск в послании по электронной почте 28 марта уведомил своих подчиненных об отключении Zoom во всех подразделениях компании.

"Мы понимаем, что многие из вас пользуются этим инструментом для проведения конференций и подготовки рабочих встреч. Будьте добры, пользуйтесь отныне электронной почтой, сервисом смс-сообщений или телефонами в качестве альтернативного средства связи", - говорится в письме.

Согласно публикации, персоналу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства также запрещено пользоваться Zoom.

Эту информацию подтвердила официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.

Отделение Федерального бюро расследований США в Бостоне рекомендовало пользователям воздержаться от проведения конфиденциальных встреч с помощью данного приложения. ФБР аргументировало свое предупреждение двумя случаями стороннего подключения к видеозанятиям в школах.

SpaceX осуществляет тесное взаимодействие с NASA и наладила разработку ракет-носителей Falcon 9, их тяжелых моделей, грузовых и пилотируемых космических кораблей серии Dragon для полетов на околоземную орбиту и за ее пределы. В настоящий момент компания Маска участвует в обеспечении Международной космической станции.

NASA планирует отправить корабль Crew Dragon в первый пилотируемый полет к МКС не раньше середины мая текущего года.