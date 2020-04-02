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Зеленский опять хочет обсудить с руководителями АЗС цены на бензин

Четверг, 2 апреля 2020, 15:21
 

Президент Владимир Зеленский планирует провести переговоры с владельцами автозаправочных станций для снижения цен на топливо.

Об этом шла речь на селекторном совещании президента.

"На совещании решили провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривен", - передают в пресс служба Зеленского.

Напомним:

1 апреля на встрече Антимонопольного комитета с руководителями сетей АЗС большинство компаний согласились с наличием потенциала к дальнейшему снижению цен.

В АМКУ считают, что для марки бензина А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 грн.

Накануне сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.

24 декабря Владимир Зеленский провел совещание с представителями рынка украинских АЗС  и призвал крупнейшие сети более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.

Экономическая правда

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Зеленский АЗС

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