Новости 17 апреля: ОГХК, прогноз Минэкономики, ревизия в "Нафтогазе"

Об ОГХК. Фонд государственного имущества днем 17 апреля сообщал о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".

В пресс-службе ФГИУ объяснили, что в офис ОГХК приходил бывший менеджмент предприятия во главе с экс и.о. главы Александром Гладушко, которые пытались продолжить свою работу, показывая решение Хозяйственного суда г. Киева от 16 апреля о их неправомерном увольнении.

О прогнозе Минэкономики. В 2020 году ВВП Украины упадет на 4,2%, а инфляция ускорится до 7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года), в 2021 году экономический рост возобновится.\

О ревизии в "Нафтогазе". На заседание Кабмина в среду вынесут проект распоряжения о "Некоторых вопросах обеспечения государственного контроля в нефтегазовом комплексе", который предусматривает ревизию НАК "Нафтогаз" и всех дочерних предприятий.

О Фонде госимущества. Админсуд Киева принял к рассмотрению иск бывшего и.о. главі Фонда госимущества Виталия Трубаров о восстановлении на должности.

О ProZorro. 19 апреля вступает в силу новая редакция закона "О публичных закупках", которая, в частности предусматривает большое обновление ProZorro.\

О Роттердам +. Суд вернул назад на рассмотрение заявление истца о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, которым отказали в признании незаконной формулы "Роттердам плюс".

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