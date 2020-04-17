В ProZorro анонсировали масштабное обновление: что изменится

19 апреля вступает в силу новая редакция закона "О публичных закупках", которая, в частности предусматривает большое обновление ProZorro.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

"Это огромный спектр изменений, действительно крупное обновление Prozorro. Изменение тендерного законодательства сделает закупки государственных структур более эффективными, справедливыми и открытыми для бизнеса", - заявил гендиректор ProZorro Василий Задворный.

В частности, порог для обязательного проведения закупок через Prozorro снизится с 200 до 50 тысяч гривен.

"Для бизнеса это откроет дополнительный рынок на 30 млрд грн. При этом средства государства будут расходоваться более эффективно благодаря конкуренции. Кроме того, с 19 апреля государственные заказчики будут отчитываться обо всех своих закупках от 1 копейки", - говорится в сообщении.

Кроме этого, усилится ответственность за грубые нарушения тендерного законодательства.

"Например, если заказчик необоснованно отклонил тендерное предложение, и это подтвердит Госаудитслужба - его ожидает штраф от 25 до 51 000 гривен.

Если же государственная структура заключила договор без использования предусмотренных законом тендерных процедур, то штрафовать будут ее директора - на сумму от 34 до 85 000 гривен. В то же время за несущественные процедурные нарушения размер наказания для заказчиков уменьшается - с 11 700 до 1700 грн", - пояснили в ProZorro.

Также бизнес, который победил в тендере, сможет исправить несущественные ошибки в тендерном предложении - на это у него будет 24 часа.

Также совершенствуется механизм обжалования тендерных процедур в АМКУ - в частности, плата за жалобу будет возвращаться бизнеса\у в полном объеме, если ее удовлетворит Антимонопольный комитет.

При этом, к рассмотрению будут приниматься только оплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно. Кроме того, стоимость за подачу жалобы изменится с фиксированной (5 000 грн для товаров и услуг, 15 - для работ) на гибкую, которая будет зависеть от ожидаемой стоимости закупки.

Кроме этого, заказчики смогут защищаться от демпинга.

"Благодаря механизму "аномальная низкая цена" электронная система будет подсвечивать предложения участников, которые будут на 30-40% ниже ближайшего предложения конкурентов. В таком случае заказчик может попросить участника обосновать такую ​​цену, а в случае отсутствия объяснений - отклонить предложение", - добавили в ProZorro.

"Также начнется постепенная, но тектоническая трансформация организации самого процесса закупок - от тендерных комитетов к уполномоченным лицам.

Так на смену коллективному принятию решений придет персональное, а проведение закупок с дополнительной нагрузки станет оплачиваемой работой. В ночь на 19 апреля состоится крупное обновление системы Prozorro", - подчеркнули в предприятии.

Экономическая правда