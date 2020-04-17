Падение ВВП на 4,2%, инфляция 7%: консенсус-прогноз Минэкономики на 2020 год

В 2020 году ВВП Украины упадет на 4,2%, а инфляция ускорится до 7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года), в 2021 году экономический рост возобновится.

Об этом сообщает консенсус-прогноз экспертов опубликованный Министерством экономики.

Сообщается, что в 2021 году произойдет экономический рост на уровне 2,4%, а инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).

Наибольшая угроза для экономического восстановления в Украине по мнению экспертов - это длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мероприятий.

В контексте экономической политики, эксперты дали наибольшую оценку увеличению дефицита бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов.

А о мерах, которые необходимо внедрить для поддержки населения - предоставление государственной финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения для снижения социальной напряженности и стимулирования спроса.

По оценке экспертов значимыми рисками для украинской экономики является дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов (внешние риски) и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в ПФУ, других фондах государственного социального страхования (внутренние риски).

Также большинство экспертов считают, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменится, но не существенно.

Вместе с тем, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности "удаленного рабочего места".

Консенсус-прогноз - это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса, специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Напомним:

Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

МВФ прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 3%.

Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение ВВП Украины на 3,5%, рост инфляции до 8,9% и дефицита госбюджета до 4,9% от ВВП.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.

Экономическая правда