Трубаров хочет через суд восстановиться на должности руководителя Фонда госимущества

Админсуд Киева принял к рассмотрению иск бывшего и.о. главі Фонда госимущества Виталия Трубаров о восстановлении на должности.

Об этом на пресс-конференции заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

"Сегодня у нас Страстная пятница и "страстные" новости. Адмнсуд Киева принял к рассмотрению иск бывшего руководителя Фонда Трубаров о восстановлении на должности", - сказал Сенниченко.

"Господин Трубаров также пошел в украинский "справедливый" суд и Админсуд Киева принял во внимание его иск по возобновлению в должности. При этом он мотивировал пропуск сроков представления этого иска тем, что он якобы боялся экс-премьера Гончарука и его правительства, чтобы начать восстанавливаться.

Теперь правительства Гончарука нет и он не боится. Мы будем внимательно следить за судебным процессом", - добавил он.

Напомним:

В сентябре 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность председателя Фонда государственного имущества.

Перед этим Фонд государственного имущества возглавлял Виталий Трубаров. За время, в течение которого он возглавлял ФГИУ, в Украине не продали ни одного лота большой приватизации, которые утвердило правительство еще в 2018 году.

Сам Трубаров объяснял это судебной волокитой, связанной с процедурой продажи крупных государственных предприятий. В частности через суды заблокировали процесс назначения инвестиционных советников, которые в соответствии с законодательством, должны готовить госкомпании к продаже.

Экономическая правда