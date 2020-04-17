Сколько стоит кресло министра: новая глава для Минэнергетики как раздражитель для Коломойского

Накануне правительство назначило и.о. главы министра энергетики Ольгу Буславец, которую называют креатурой Рината Ахметова. Почему этому событию не очень рады в лагере Игоря Коломойского, и как в Офисе президента этим хотят воспользоваться?

При президентах пяти предыдущих каденций договорные конструкции назначения на должность главы Министерства энергетики были разными.

Как правило, основу этих переговоров представляли собой соревнования между провластными лагерями, в ходе которых каждый на языке теневых цифр пытался доказать гаранту свою полезность.

Но были и исключения: в 2012 году соискатель на министерское кресло в знак верности, буквально, поцеловал руку тогдашнего президента Украины.

Последний месяц в кабинетах власти также проходили "торги" вокруг должности нового главы Минэнерго. В этот раз обошлось без поцелуев, но и не без интриг: кресло министра энергетики стало еще одной разменной монетой в войне за самый большой банк страны – Приватбанк.

Участники "торгов" – лагеря президента Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского.

Как стало известно ЭП, представители "Привата" лоббировали назначение в офис по улице Хрещатик, 30 нардепа Олега Семинского, но кресло министра в статусе и.о. получила неудобная для Коломойского Ольга Буславец.

Заменить ее у Зеленского будут готовы только после того как днепровский олигарх вернет свою парламентскую группировку к синхронному голосованию с пропрезидентским большинством.

Их было четверо

В процессе формирования Кабинета министров Дениса Шмыгаля считалось, что главным претендентом на должность министра энергетики является Иван Плачков.

По словам собеседника в Офисе президента, бывший министр энергетики Плачков (был министром в 1999 и в период 2005-2006 годов) подходил под ключевое требование Владимира Зеленского о формировании этого состава правительства из профессионалов. Но его кандидатура быстро перешла из верхних строчек министерской гонки в ее аутсайдеры.

Отчасти это было связано с определенной пассивностью самого кандидата: по данным собеседников ЭП, "Плачков не рвался к министерской должности". Тем не менее, конкуренты не спали.

Как только слухи о его возможном назначении стали просачиваться в СМИ, появилось официальное обращение Юлии Тимошенко к главе парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу, в котором она предлагала назначить Плачкова членом конкурсной комиссии, которая занималась отборов кандидатов в руководящий аппарат НКРЭКУ.

Для Зеленского, у которого отношения с Тимошенко давно не сложились, это обращение стало "красной тряпкой". Собеседники ЭП в парламенте не исключают, что именно из-за этого Плачков сошел с дистанции. Но от этого министерский забег не потерял свою динамику.

По данным ЭП, все это время фаворитом Владимира Зеленского оставался Олег Дубина.

"Дубина – "отец" и "мать" Зеленского. В том смысле, что карьера Зеленского в КВН началась именно с Дубины: когда он был директором "Криворожстали", то именно "Криворожсталь" была первым основным спонсором команды "квнщиков Зеленского", – говорит собеседник ЭП, знакомый с ситуацией.

За плечами Дубины два года работы в должности вице-премьера в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха.

Еще при Кучме он был идеологом создания государственной НАК "Энергетическая компания Украины", в которую для управления были переданы госпакеты акций всех энергогенерирующих и энергопоставляющих компаний Украины.

Когда-то Олег Дубина возглавлял НАК "Нафтогаз Украины" (2007-2010), и в тот момент, когда были подписаны те самые "газовые соглашения Путина-Тимошенко" 2009 года. видео подробности

В период прошлогодней президентской гонки Дубина являлся старшим экономическим советником "Зе" команды. "Неудивительно, что в глазах Владимира Зеленского Олег Дубина был лучшим из возможных кандидатов на должность министра энергетики", – отмечает собеседник в правительстве.

Но договориться они так и не смогли.

"Дубина поднял вопрос о незначительных полномочиях министра и захотел больше свободы. Обсуждалось создание должности вице-премьера по ТЭК, но Зеленский не смог ему это дать", – говорит источник ЭП.

По его словам, так называемое монобольшинство в парламенте в действительности представляет собой несколько полярных групп, которые, как оказалось, невозможно объединить при голосовании за назначение Олега Дубины.

А причем тут "Приватбанк"

В ходе переговорного процесса с Дубиной, и президент Зеленский и премьер-министр Шмыгаль без перестану получали предложения с новыми кандидатами на энергетического министра.

Одну из самых активных позиций в этом смысле занимал "штаб" народного депутата Олега Семинского. Сейчас он является заместителем главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

По словам собеседников ЭП в парламенте, именно Герус был главным лоббистом назначения Семинского на пост министра энергетики.

Главу профильного комитета СМИ неоднократно связывали с лагерем Игоря Коломойского. Прямых доказательств журналисты не приводили. Впрочем, ситуация с продвижением Семинского позволяет посмотреть на этот вопрос в режиме "от обратного": кандидат в министры является непримиримым оппонентом Рината Ахметова.

"Что плохо Ахметову – автоматически хорошо Коломойскому", – констатирует один из собеседников ЭП в "Слуге народа".

На Банковой решили использовать это противостояние для решения проблемы с так называемым "антиколомойским законом", который заблокировали депутаты Коломойского.

Суть законопроекта в том, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. В переводе с политического языка это означает, что власть не планирует возвращать "Приватбанк" Коломойскому и фактически вписывает это правило в законодательство.

На открытую войну с олигархом Зеленский не идет, но при этом он начал выстраивать свою систему сдержек и противовесов, а должность министра энергетики стала частью этой стратегии.

По данным источников ЭП, именно поэтому в Офисе президента возникла идея назначить главой этого ведомства альтернативную "приватовскому" лагерю кандидатуру. В рамках этой стратегии и возникла ставка на бывшую рядовую сотрудницу Минэнерго Ольгу Буславец.

Ольга Буславец facebook Ольга Буславец

Первая такая попытка была предпринята еще в марте, когда премьер-министр внес на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении Буславец министром энергетики, но в тот же день она была отозвана.

Это произошло из за того, что за Буславец в Верховной Раде не набирался необходимый минимум из 226 голосов. И причиной этому был демарш "проприватовской" ячейки в "Слуге народа".

Почему команду Игоря Коломойского не устраивает Ольга Буславец?

Упрощенный ответ на этот вопрос звучит так: она является креатурой группы "ДТЭК" Рината Ахметова. На пользу этому говорят и факты принятия ею решений в пользу империи бизнесмена из Донецка. Но не все согласны с этим.

Собеседники в Кабмине утверждают, что прямых параллелей между Буславец и Ахметовым не существует. "Буславец – не прямая креатура "ДТЭК". Она устраивает "ДТЭК" уже тем, что как минимум не настроена работать против "ДТЭК", а с "Приватом" у нее налаженного контакта нет", – говорит источник ЭП.

По его словам, кандидатуру Буславец Владимиру Зеленскому предложила команда Максима Ефимова и Эдуарда Бондаренко – совладельцев "Донбассэнерго". Почему президент пошел на их предложение?

Есть минимум две причины.

Первая. Буславец имеет базовые понятия работы энергетической сферы, а значит можно рассчитывать как минимум на решение самых острых проблем. Например, погашение задолженности по зарплате перед горянками из госшахт.

Все, что для этого нужно – переориентировать государственное "Центрэнерго", де-факто контролируемое Коломойским, с закупок российского угля на его закупки у тех же местных госшахт.

Вторая. Буславец готова принять на себя управление министерством на временных условиях – в качестве исполняющего обязанности.

Это, с одной стороны, аннулирует зависимость президента от парламента (назначение произошло решением Кабмина, который утвердил Буславец первым замминистра, и автоматически – и.о. министра).

С другой стороны – это дает возможность Зеленскому получить "ручного" руководителя стратегическим ведомством, ведь в статусе и.о. снять человека с должности в разы легче. В Офисе президента такую свою стратегию объясняют тем, что Буславец является новичком их команды и к ней нужно присмотреться.

Есть и более приземленная причина: при такой кадровой конфигурации у Зеленского появляется мощный рычаг влияния на Коломойского, который можно конвертировать в "бонусы".

Первым в этом списке стоит как раз разблокировка законопроекта по "Приватбанку". И если в Днепре этот сигнал услышат, власть с сохранением лица может вернуться к вопросу о назначении министра энергетики.