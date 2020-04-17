В Фонде госимущества сообщают о рейдерском захвате ОГХК
Фонд государственного имущества сообщает о рейдерском захвате ОАО "Объединенная горно-химическая компания".
"Сейчас происходит рейдерский захват ОГКХ. Приглашаем журналистов на место происшествия.
Адрес: Гринченко, 4 Бизнес центр - Горизонт парк", - говорится в сообщении ФГИУ.
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Напомним:
"Объединенная горно-химическая компания" - один из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов. ОГХК создали через национализацию и объединение Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.
По информации НАБУ, ОГХК продавали сырье по заниженной цене компаниям-посредникам, которые уже по рыночной цене сбывали товар за границу. НАБУ оценила эти убытки на сумму 13 млн долларов.
Как известно, в январе 2017 Национальное антикоррупционное бюро задержало и.о. главы ОАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журилу.
Ранее СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.
27 сентября 2019 дело направлено в Высший антикоррупционного суда, назначившего подготовительное заседание на 25 октября.
В октябре прошлого года Министерство экономики передало на приватизацию в Фонд государственного имущества предприятия Электротяжмаш и Объединенную Горно-Химическую Компанию, которые больше года были в списке на приватизацию.
Экономическая правда
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