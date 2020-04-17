Кабмин планирует провести ревизию в "Нафтогазе" и найти дополнительные 30 миллиардов прибыли – СМИ

На заседание Кабмина в среду вынесут проект распоряжения о "Некоторых вопросах обеспечения государственного контроля в нефтегазовом комплексе", который предусматривает ревизию НАК "Нафтогаз" и всех дочерних предприятий.

Об этом сообщает издание "Украинский капитал", в распоряжении которого есть копия проекта распоряжения.

По словам собеседника издания, в "Нафтогазе" планируют найти дополнительно до 30 млрд грн прибыли.

"Госаудитслужбе провести ревизию финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз Украины", в том числе исследовать вопрос выполнения показателей финансового плана за 2019 год, соблюдение применения стандартов бухгалтерского учета, а также достоверности финансовой и налоговой отчетности, с привлечением сотрудников Государственной налоговой службы", - говорится в проекте.

В проекте также говорится, что "Нафтогаз" должен обеспечить доступ ко всем необходимым документам, а ревизия коснется не только "Нафтогаза", но и всех дочерних компаний, в частности, "Укргаздобычи", "Укрнафты", "Укртрансгаза", "Укртранснафты" и др.

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2019 года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 - до 24,704 миллиарда гривен.