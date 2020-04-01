Новости 1 апреля: пенсии, доходы госбюджета, цены на бензин

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О пенсиях. Кабинет министров установит дополнительные выплаты в размере 500 гривен (для пенсионеров старше 80 лет), а также предложит индексировать пенсии на 11% с мая - это решение должен поддержать парламент.

Кабинет министров постановил выплатить в апреле единовременную денежную помощь в 1 тыс грн для пенсионеров, получающих пенсии меньше 5000 гривень. Это решение должно поддержать парламент, голосованием за обновленный бюджет.

О доходах госбюджета. Доходы бюджета в марте составили 87,9 млрд грн при плане 98,1 млрд грн, уровень невыполнения плана по доходам составляет 10,4%. Из них недобор поступлений по налогам и таможне - 8,8 млрд грн.

О ценах на бензин. На встрече Антимонопольного комитета с руководителями сетей АЗС большинство компаний согласились с наличием потенциала к дальнейшему снижению цен.

О дефиците госбюджета. Краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса и не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности, заявили в НБУ.

О евробондах. Евробонды Украины и ВВП-варранты резко подорожали во вторник на фоне принятия Верховной Радой закона о рынке земли и одобрения в первом чтении "антиколомойского" закона, что увеличивает шансы на получение Украиной финансирования от МВФ.

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