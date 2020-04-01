Хуже февраля, но лучше января: невыполнение доходов госбюджета в марте составило 10,4%

Доходы бюджета в марте составили 87,9 млрд грн при плане 98,1 млрд грн, уровень невыполнения плана по доходам составляет 10,4%. Из них недобор поступлений по налогам и таможне - 8,8 млрд грн.

Об этом сообщает сайт Госказначейства.

Общий фонд бюджета получил на 9,4 млрд грн (10,7%) меньше плана. Специальный фонд - на 0,8 млрд грн (7,8%) меньше плана.

По словам экспертов Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, эта динамика хуже чем в прошлом месяце, однако гораздо лучше, чем в январе.

"Это - значительно худшая динамика, чем в феврале (что является ожидаемым, с учетом введенного карантина). В частности, в феврале уровень невыполнения плана по поступлениям общего фонда составил всего 4.7%, причем план по спецфонда был перевыполнен на 8%.

В то же время, статистика марта намного лучше, чем в январе. Тогда проседание по исполнению бюджета составило 21,5% от плана", - сообщают эксперты.

В целом, с начала года недобор по доходам госбюджета составляет уже -27,6 млрд грн., или 11,6% от плана.

"При сохранении такой динамики, и недосборы в бюджет на уровне +/- 10 млрд грн в месяц, планы Минфина сократить доходную часть госбюджета на 115,9 млрд грн (согласно последней версии проекта изменений в Закон о госбюджете), выглядят оправданными.

Однако, с ухудшением динамики, такого сокращения ожидаемого плана по поступлениям в бюджет может оказаться недостаточно", - резюмирует в Центре.

Напомним:

Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Экономическая правда