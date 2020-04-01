Cтало известно, когда государство выплатит "президентскую тысячу" пенсионерам

Кабинет министров постановил выплатить в апреле единовременную денежную помощь в 1 тыс грн для пенсионеров, получающих пенсии меньше 5000 гривень. Это решение должно поддержать парламент, голосованием за обновленный бюджет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Также "президентскую тысячу" получат некоторые уязвимые категории лиц.

По данным правительства эту доплату получат около 10 млн пенсионеров

"Ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", - резюмирует глава правительства.

Напомним:

30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Кабинет министров установит дополнительные выплаты в размере 500 гривен (для пенсионеров старше 80 лет), а также предложит индексировать пенсии на 11% с мая - это решение должен поддержать парламент.

Потребность в доплате 1 тысячи гривень пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен.

Экономическая правда