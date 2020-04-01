Сети АЗС согласились снизить цены на бензин - АМКУ

На встрече Антимонопольного комитета с руководителями сетей АЗС большинство компаний согласились с наличием потенциала к дальнейшему снижению цен.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Как сообщают в АМКУ, в течение декабря 2019 - марта 2020 произошло постепенное удешевление опта, обвал цен на нефть, укрепление гривны зимой и связанное с пандемией коронавируса ослабления нацвалюты, а также сокращение спроса в марте.

"Сегодняшняя встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты комитета - условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть", - говорится в сообщении.

АМКУ ожидает, что результаты его мероприятий и встреч в частности, отобразятся на ценниках заправок.

Напомним:

В АМКУ считают, что для марки бензина А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 грн.

Накануне сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.

Экономическая правда