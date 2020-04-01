Украинские евробонды и ВВП-варранты подорожали на фоне голосований в Раде

Евробонды Украины и ВВП-варранты резко подорожали во вторник на фоне принятия Верховной Радой закона о рынке земли и одобрения в первом чтении "антиколомойского" закона, что увеличивает шансы на получение Украиной финансирования от МВФ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что доходность бумаг с погашением в 2023-2025 годах снизилась до 9,8-9,9% годовых, с погашением в 2026-2027 годах - до 9,2-9,3% годовых, а с погашением в 2032 году - до 8,5%.

"На 11,6% во вторник подорожали ВВП-варранты. Теперь их цена составляет 74,8% от номинала, хотя еще декаду назад она опускалась до 50% от номинала", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во вторник зафиксировали значительный рост стоимости еврооблигаций "ДТЭК Энерго", который на прошлой неделе заявил о намерении реструктуризировать долг. Евробонды подорожали почти на 30% - до 50% от номинала, это снизило их доходность на 9 п.п. - до 31,3% годовых.

Напомним:

Еврооблигации Украины вместе с мировыми площадками во вторник, 24 марта, заметно подорожали, и ставки по ним снизились на 0,5-1 процентный пункт (п.п.) на фоне улучшения на мировых рынках.

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