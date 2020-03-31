Новости 31 марта. Исторический день для Украины: открыли рынок земли

О снятии моратория на продажу земли. В ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения.

О ценах на продукты. В последние 7 дней цены на основные продукты в Киеве не растут, говорят специалисты Антимонопольного комитета.

Об "антикризисном" законе. Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что принятый накануне Верховной Радой "антикризисный" закон приведет к потере местных бюджетов 12,4 млрд грн, из которых Киев потеряет 1,6 млрд грн.

О первых заявлениях нового министра финансов. Новоназначенный министр финансов Сергей Марченко начал свою работу и отметил необходимость выполнения государством своих обязательств перед международными партнерами.

О ценах на бензин. Антимонопольный комитет признает, что продолжается снижение цен на АЗС, однако заявляет о наличии потенциала к еще большему снижению цены.

О туроператорах. Крупнейшие туроператоры Украины Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel и TEZ TOUR сообщают, что карантин признано форс-мажором, во время которого они имеют право не возвращать деньги за туры.

О кризисе УЗ. "Укрзализныця" сокращает дополнительные выплаты всем работникам, и ожидает чистые убытки за первые полгода 2020-го года на 6-10 миллиардов гривень. Наблюдательный совет и топ-менеджмент УЗ также отказались от премий.

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