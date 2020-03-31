Из-за "антикризисного" закона местные бюджеты потеряют 12 миллиардов — Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что принятый накануне Верховной Радой "антикризисный" закон (законопроект №3275) приведет к потере местных бюджетов 12,4 млрд грн, из которых Киев потеряет 1,6 млрд грн.
Об этом он сообщил на онлайн-брифинге, передает Интерфакс-Украина
"По сути это грабеж местных бюджетов. Несмотря на позицию президента и премьера, которою они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты не прислушались к местным громадам и приняли законопроект, в котором предусмотрели несправедливые условия для бизнеса и обеспечили большому бизнесу сверхприбыли", - сказал Кличко на онлайн-брифинге во вторник.
Мэр отметил, что в связи с введенными изменениями в налоговое законодательство местные бюджеты потеряют как минимум 12,4 млрд грн.
"Только потери бюджета столицы в условиях борьбы с коронавирусом составят около 1,6 млрд грн", - добавил Кличко.
Он подчеркнул, что такая ситуация приведет к тому, что у громад не будет средств для зарплат медикам, учителям, соцработникам и сотрудникам транспорта.
Напомним:
31 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019).
Принятый закон (законопроект №3275) вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др
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