Крупнейшие туроператоры перестали возвращать деньги за отказ от путевок 

Крупнейшие туроператоры Украины Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel и TEZ TOUR сообщают, что карантин признано форс-мажором, во время которого они имеют право не возвращать деньги за туры.

Об этом сообщает Лига.бизнес со ссылкой на заявления турфирм.

Вместо этого компании предлагают перебронировать путевки на даты до 31 октября 2020 года (PEGAS Touristik предлагает срок до 31.12.2021).

Сообщается, что решением Кабмина отменяются туры с 17.03.2020 по 23.04.2020, тем не менее некоторые турфирмы не возвращают деньги за путешествия, которые должны состояться после 23 апреля.

Отмечается, что форс-мажор не распространяется на даты за пределами официального карантина, но туркомпании воспользовались нюансом расчета штрафных санкций.

Туроператоры изменили правила расчета суммы денег при отмене тура по инициативе туриста. Компании могут не вернуть туристу сумму, равную фактически понесенным расходам (ФПР).

Издание сообщает, что главное неудобство для клиентов в том, что расчет размера ФПР осуществляется в индивидуальном порядке после аннуляции тура. Турист, отменяя путешествие, не знает размер возможной компенсации от туроператора.

Ранее при отказе от поездки клиентам возвращалась полная или частичная стоимость путевки в зависимости от того, сколько времени осталось до даты поездки

Государственное агентство развития туризма поддержало туроператоров и рекомендовало остановить продажу новых туров с датой начала путешествия после 23 апреля.

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Напомним:

Сервис аренды жилья Airbnb выделил 250 миллионов долларов для помощи хозяевам из-за отмены бронирования - эти деньги не взимаются с гостей.