АМКУ: Цены на бензин можно снизить еще на 3-5 гривен за литр

Антимонопольный комитет признает, что продолжается снижение цен на АЗС, однако заявляет о наличии потенциала к еще большему снижению цены.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В частности, в Комитете считают, что для марки бензина А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 грн.

Отмечается, что на 31 марта запланированы встречи АМКУ с руководителями сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG.

"АМКУ убежден, что запланированные встречи с руководителями сетей АЗС позволят осуществить следующий шаг в приближении розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до уровня, который отражал бы настоящую действенную конкуренцию на этом рынке", - говорится в сообщении.

Напомним:

Накануне сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.

Экономическая правда