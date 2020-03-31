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Новый глава Минфина начал работу и выступил против дефолта

Вторник, 31 марта 2020, 11:40
 

Новоназначенный министр финансов Сергей Марченко начал свою работу и отметил необходимость выполнения государством своих обязательств перед международными партнерами.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По его словам, в переговорах с международными партнерами прежде важно защищать интересы Украины и ее граждан.

"Значительно усилить фискальный каркас страны - особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда.

Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Особенно перед наименее защищенными", - подчеркнул Марченко.

Он также добавил, что налоговая политика должна быть рациональной и прагматичной, направленной на защиту и развитие экономики Украины.

Напомним:

30 марта Сергей Марченко со второй попытки был назначен министром финансов - за соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.

Ранее днем Рада уволила Игоря Уманского с поста министра финансов, однако не насобирала достаточно голосов для назначения Марченко.

Экономическая правда

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Минфин

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