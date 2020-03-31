Новый глава Минфина начал работу и выступил против дефолта

Новоназначенный министр финансов Сергей Марченко начал свою работу и отметил необходимость выполнения государством своих обязательств перед международными партнерами.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По его словам, в переговорах с международными партнерами прежде важно защищать интересы Украины и ее граждан.

"Значительно усилить фискальный каркас страны - особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда.

Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Особенно перед наименее защищенными", - подчеркнул Марченко.

Он также добавил, что налоговая политика должна быть рациональной и прагматичной, направленной на защиту и развитие экономики Украины.

Напомним:

30 марта Сергей Марченко со второй попытки был назначен министром финансов - за соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.

Ранее днем Рада уволила Игоря Уманского с поста министра финансов, однако не насобирала достаточно голосов для назначения Марченко.

Экономическая правда