Последние 7 дней цены на основные продукты в Киеве не растут — АМКУ

В последние 7 дней цены на основные продукты в Киеве не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов), специалисты АМКУ ежедневно мониторят торговые сети столицы.

Об этом сообщил в Facebook глава Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

"Цены на продукты первой непохидности выровнялись, а некоторые из них даже снизились, и АМКУ приветствует такую ​​реакцию на открытие дела.

Однако Киевское территориальное отделения продолжит свое расследование для выяснения, кто же виноват в антикокурентних (похожих) действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети, или все вместе", - написал он.

Напомним:

Киевское областное терториальне отделение Антимонопольного комитета открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева по факту существенного подорожания продуктов.

Экономическая правда