Новости 27 февраля: УЗ готовится к коронавирусу, Маркаров и Милованов "делят" 90 миллиардов

О 90 миллиардах госбюджета. Министр экономики Тимофей Милованов предложил выделить в течение 3 лет на поддержку агросектора и промышленности 90 миллиардов гривень, министр финансов Оксана Маркарова назвала эту инициативу ошибкой, и предложила на эти деньги снизить налоги бизнеса.

Об отмывании денег госпредприятий. Служба безопасности прекратила в Запорожье деятельность конвертационного центра, который вывел более 55 миллионов гривень средств государственных и коммунальных предприятий Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

О подготовке УЗ к коронавирусу. "Укрзализныця" подготовила план мероприятий по профилактике распространения коронавируса, среди них закупка респираторов и перчаток, медпункты на вокзалах и помещения для изоляции.

О "комуналке". В феврале 2020 года 21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. В 2015-м году этот показатель был меньше в три раза - 6%.

О рынке земли. По результатам опроса, 62% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли сельскохозяйственного назначения, 15% - "за", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

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