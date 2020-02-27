СБУ разоблачила конвертцентр, через который "отмывали" деньги госпредприятий трех областей

Служба безопасности прекратила в Запорожье деятельность конвертационного центра, который вывел более 55 миллионов гривень средств государственных и коммунальных предприятий Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Досудебное следствие установило, что "конверт" функционировал с января 2019 года.

Организаторы конверта предоставляли заказчикам "услуги" по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет.

Среди "клиентов" конверта было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривень из-за неуплаты налогов и обязательных платежей.

Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертационного и помещениях фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковской и бухгалтерскую документацию, черновые записи, компьютерную технику, средства связи.

СБУ также сообщает, что в ходе следственных действий также обнаружены три "ботофермы", оснащены организаторами конвертационного центра.

По версии следователей, они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о "минировании" и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.

В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.

Экономическая правда