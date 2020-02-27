Милованов и Маркарова в Facebook "не поделили" 90 миллиардов будущего бюджета

Министр экономики Тимофей Милованов предложил выделить в течение 3 лет на поддержку агросектора и промышленности 90 миллиардов гривень. Министр финансов Оксана Маркарова назвала эту инициативу ошибкой, и предложила на эти деньги снизить налоги бизнеса.

Об этом сообщается на Facebook-странице Милованова.

"Мы инициируем 90 млрд грн господдержки для промышленности и агро в последующие 3 года. Для сравнения - в этом и прошлых годах поддержка примерно 4 млрд грн. То есть мы хотим увеличить поддержку почти в 8 раз", - написал министр экономики.

Милованов предложил выделить на агросектор 45,52 млрд грн, на поддержку экспорта 12,41 млрд. грн, на поддержку промышленности 32,65 млрд грн.

Свой комментарий под постом оставила глава Минфина Оксана Маркарова, которая назвала эту инициативу ошибочной.

"Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) - это мне кажется ошибкой.

Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", - написала Маркарова. Комментарий Маркаровой позже "лайкнул" глава таможни Максим Нефьодов.

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