Тысячи респираторов и изоляторы: как "Укрзализныця" готовится к коронавирусу

Associated Press

"Укрзализныця" подготовила план мероприятий по профилактике распространения коронавируса, среди них закупка респираторов и перчаток, медпункты на вокзалах и помещения для изоляции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что "Укрзализныця" закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток, более 1 тыс. защитных очков.

Также закупаются антисептик для рук, дезинфекционные средства и защитные халаты.

На 19 вокзалах обустроены медицинские пункты, оборудованные необходимым оборудованием и противоэпидемическим имуществом для временной изоляции больных.

Такие пункты размещены на вокзалах станций Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко.

Также на пяти вокзалах организованы помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний.

Это вокзалы станций Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов, Белая Церковь.

"Со следующей недели по всей Украине начнутся тренинги для работников Укрзализныци, на которых будет обработано алгоритм действий в случае обнаружения в поездах и на вокзалах больных с симптомами, характерными для 2019-nCoV.

Сейчас для недопущения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерение температуры тела пассажиров", - говорится в сообщении.

План подготовлен, руководствуясь распоряжением Кабинета министров Украины от 02.02.2020.

Читайте также: На собственном опыте. Как я работала проводницей