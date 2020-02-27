62% украинцев проголосовали бы против открытия рынка земли — опрос

По результатам опроса, 62% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли сельскохозяйственного назначения, 15% - "за", еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

Об этом сообщают результаты опроса Киевского международного института социологии.

В течение периода ноябрь 2019 - февраль 2020 года, доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

кміс

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Напомним:

В начале сентября 2019 г. президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту - принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельхозназначения с отменой моратория на продажу земли.

3 января в ВР был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению. Документ предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет утратит силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

По результатам опроса проведенного в ноябре Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС, позитивно относятся к решению об открытии рынка земли 24% опрошенных, отрицательно - 58%.

В сентябре КМИС сообщал, что более половины украинцев против отмены запрета на продажу земли (52%), почти две трети хотят решать, продавать ли землю сельскохозяйственного назначения, на референдуме.

Справка.

С 21 по 25 февраля 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Экономическая правда