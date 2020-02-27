19 вещей, на которые люди тратят слишком много денег

Большинство людей совершают так много покупок, что часто не задаются вопросом, можно ли отказаться от той или иной вещи, чтобы сэкономить деньги и время. "Экономическая правда" предлагает остановиться и задуматься о том, какие необязательные расходы можно сократить.

Сигареты

В Украине тот, кто курит одну пачку сигарет в день, "сжигает" 9-18 тыс грн в год в зависимости от класса товара. Не зря табачные компании Украины ежегодно попадают в пятерку крупнейших налогоплательщиков страны, а Министерство финансов повышает акциз на сигареты.

Кроме того, курение тянет за собой косвенные расходы, связанные с ухудшением здоровья.

Лотерейные билеты

Многие люди покупают лотерейные билеты каждый день в надежде на крупный успех. Однако правила всех азартных игр написаны так, чтобы их организаторы зарабатывали сверхприбыль за счет тех, кто в азартные игры играет.

Концепция лотереи сводится к тому, что игрок гарантировано потеряет деньги сейчас и не получит гарантий на выигрыш потом. Об этом говорит математика.

Вероятность выиграть в лотерее, в которой перед розыгрышем нужно угадать шесть чисел, составляет 1 к 13 983 816. Вероятность выиграть с билетом, в котором нужно зачеркнуть поле цифр, составляет 1 к почти 175 000 000.

Между тем, объем реализации лотерейных билетов в Украине исчисляется миллиардами гривень.

Брендированные лекарства

Среди одинаковых продуктов покупатели обычно выбирают более дешевый вариант, но это не относится к лекарствам разрекламированных брендов. Объем продаж последних опережает продажи непатентованных аналогов, несмотря на то, что они имеют одинаковые ингредиенты и принцип действия.

Сэкономьте, купите вместо "Мезима" за 150 грн "Панкреатин" за 34 грн.

Цифры несколько устарели, но соотношение цен остается актуальным Источник: oleg-leusenko.livejournal.com

Снеки в кинотеатре

По расчетам компании Redwood Capital, на продаже билетов американские кинотеатры получают валовую маржу 45-50%, а на продаже снеков — 80-85%. Чемпионы по рентабельности — кола, продающаяся выше себестоимости в 8-11 раз, и попкорн — в 9-19 раз. Причем чем меньше порция, тем выше маржа.

По словам экс-президента Национальной ассоциации собственников кинотеатров США Джона Фитиана, снеки приносят американским кинотеатрам в среднем 20% выручки и 46% прибыли.

Кинотеатры устанавливают чрезмерно высокие цены на попкорн, снеки и напитки, поэтому туда выгодно приносить свои закуски.

Кофе на вынос

В Украине стремительно распространяется культура потребления кофе, в том числе на вынос. Мобильные кофейни оккупировали все рентабельные перекрестки и приносят по 1-3 тыс долл чистого дохода в месяц. Это неудивительно, ведь наценка на напиток в среднем составляет 400-500%.

Ежедневно покупая по одному лате за 35-50 грн, кофеманы составляют достойную конкуренцию курильщикам по размеру бесполезных трат.

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CD и DVD

Компакт-диски и DVD устарели, но многие люди продолжают тратить деньги на покупку музыкальных альбомов и фильмов.

Сейчас можно слушать музыку с телефона в абсолютном оригинале — в формате FLAC, который не удаляет никакой информации из аудиопотока и подходит как для прослушивания на высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуре, так и для архивирования аудиоколлекции.

Фильмы теперь можно смотреть даже в 4К с помощью Netflix и других сервисов, при этом цена месячной подписки ниже, чем стоимость одного диска.

Поздравительные открытки

Изготовьте собственную поздравительную открытку, это не только сделает подарок более значимым, но и позволит сэкономить 30-50 грн.

Подарочные карты

Согласно исследованию Consumer Reports, почти каждая третья подарочная карта никогда не используется.

Абонемент в спортзал

Годовой абонемент в спортзал в Киеве стоит довольно дорого — 3,5-4 тыс грн. Есть способы заниматься спортом вне тренажерного зала и перед покупкой абонемента лучше начать именно с них.

Премиум-топливо

Для большинства автомобилей не требуется заправка бензином премиум-класса.

Новейшие смартфоны

Всякий раз, когда новая линейка смартфонов выходит на рынок, более старая версия резко падает в цене. Особенно актуально это для смартфонов популярных китайских брендов.

Гаджеты из новой линейки будут иметь более высокие технические характеристики, но наценка на них значительно превышает реальный прирост производительности по сравнению с более ранней моделью.

Покупки в играх

Разработчики бесплатных игр для смартфонов и компьютеров не работают бесплатно, они должны откуда-то получать деньги. Такие игры обычно очень затягивают. Они разработаны с применением психологических уловок, механика реализации которых напоминает азартные игры.

В играх наиболее популярна система случайных вознаграждений, которая вызывает наибольшее привыкание. Лутбоксы (контейнеры с игровыми ценностями) становятся основным способом монетизации игр. Игроки покупают их за реальные деньги и до открытия контейнера не знают, что лежит внутри.

Одежда за полную цену

Покупка одежды за полную цену существенно бьет по ежемесячному бюджету. Обновлять гардероб лучше всего в период скидок и акций, за исключением вещей, которые действительно будет жалко упустить.

Вещи можно купить в зарубежных интернет-магазинах. На руку может сыграть и то, что периоды распродаж в Украине и за рубежом часто не совпадают.

Питание вне дома

Питаться вне дома дорого. Согласно исследованию сайта MoneyUnder30, стоимость обеда, приготовленного дома, примерно в три раза ниже, чем цена такого же обеда в среднестатистическом заведении.

Алкогольные напитки в ресторанах

В супермаркете бутылка пива стоит 20-30 грн, в ресторане — 50-60 грн. Наценка на вино составит 150-200%, а на брендовый алкоголь и коктейли переплата может достигать 600-1000% в зависимости от заведения. Поэтому в ресторане дешевле заказать безалкогольный напиток.

Доставка еды

Службы доставки еды блицкригом оккупировали крупнейшие города Украины.

Glovo, Uber Eats, Raketa доставят самую разнообразную еду из любого ресторана за отдельную плату. Сейчас она составляет 40 грн за заказ, для заказов из "Макдональдса" — 10 грн.

Таким образом, кроме переплаты за еду, приготовленную вне дома, придется раскошелиться за доставку.

Между тем, можно установить на смартфон приложение "Макдональдс", самостоятельно прийти в заведение и купить бургер со скидкой 50%.

Фирменные технические аксессуары

Зарядные устройства и аксессуары не от производителя своего смартфона или планшета могут повредить оригинальные устройства.

Несоответствие силы тока, напряжения, некачественные компоненты зарядного устройства могут привести к преждевременному износу аккумулятора или выходу из строя гаджета в результате перегрева.

Экономия 300 грн на аксессуарах может обернуться необходимостью покупать новый смартфон за 20 тыс грн.

Пакеты в супермаркете

Потраченные на покупку пластиковых пакетов на кассе супермаркета 250-300 грн в год — не слишком большая сумма, но даже ее можно сэкономить.

Современная текстильная промышленность научилась выпускать достаточно оригинальные сумки для продуктов. Такие сумки помогут замаскироваться под адепта Греты Тунберг и отражать ироничные взгляды тех, кто все время норовит задать вопрос: "Сколько ты уже на пакетах сэкономил?".

Фото redisanna.livejournal.com

Покупная вода

Невероятно, но в Киеве продажа разливной питьевой воды — сверхприбыльный бизнес. Многие киевляне легко покупают в супермаркете один или два шестилитровых бутыля питьевой воды по 25 грн за штуку.

К автоматам с разливной водой выстраиваются очереди, точки продаж воды на первых этажах жилых домов "поднимают" за месяц 1,5 тыс долл, а по дорогам снуют "газели", забитые 19-литровыми бутылями с очищенной водой.

В то же время любой человек может за 2 тыс грн купить пятибарьерный фильтр, который легко монтируется под мойкой и выдает 7 л идеально чистой воды. Стоимость замены фильтров на 25-50% ниже, чем цена самостоятельной покупки воды на разлив и на 100-150% ниже цены на воду с доставкой.