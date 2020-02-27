С 2015 года стало в три раза больше украинцев, которые платят за "коммуналку" более половины дохода — опрос

В феврале 2020 года 21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. В 2015-м году этот показатель был меньше в три раза - 6%.

Об этом сообщают результаты опроса Киевского международного института социологии.

С 2019 года эта доля выросла с 14% в ноябре и 16% декабря.

Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноябре и декабре: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно.

Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015-го года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь - только 42%

46% украинцев считают, что оплата комуслуг за год увеличилось.

КМИС

Напомним:

Жительница многоэтажки в Киеве получила платежку за отопление за январь 2020 года на сумму почти 53 тысячи гривен.

Причиной такого начисления в "Киевтеплоэнерго" называют то, что квартира оказалась единственной из 177 квартир, в которой не установлен квартирный счетчик отопления. Другие квартиры в многоэтажке такие счетчики имеют.

"Киевтеплоэнерго" обещает пересмотреть перераспределение потребленного тепла в указанном доме и сделать перерасчет платежки.

12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале 2020 года платежки за жилищно-коммунальные услуги будут самыми низкими за всю зиму.

20 января Алексей Гончарук заявил, что в 124 городах Украины 131 предприятие теплокоммунэнерго осуществило перерасчет и снизило платежки за тепло и горячую воду до 30%, что стало возможным из-за снижения рыночных цен на газ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимы.

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