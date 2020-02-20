Шельфовое нефтегазовое месторождение "Дельфин" могут выставить на конкурс несколькими лотами, чтобы привлечь как можно больше международных компаний к добыче газа в Украине.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентации отчета работы министерства комитета ВР, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся разбить месторождение "Дельфин" на три или четыре лота. Это большой инвестиционный проект. Будем просить президента, премьер-министра, чтобы они нам помогали, будем ездить и привлекать инвесторов", - рассказал Оржель.

По его словам, сейчас уже провели переговоры с крупными международными энергетическими компаниями, в частности, азербайджанской SOCAR.

Конкурс на разработку участка "Дельфин" планируют объявить в марте 2020 года.

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Напомним:

Как сообщалось, конкурс был начат 12 апреля, срок подачи заявок был уменьшен правительством до 60 дней, поэтому его срок истек 12 июня.

11 июня глава АП призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка "Дельфин" на шельфе Черного моря минимум до 120 дней.

Конкурс на разработку нефтегазовой участка "Дельфин" на шельфе Черного моря выиграла компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева.

Ассоциация газодобывающих компаний заявила, что конкурс на разработку нефтегазовой участка "Дельфин" на шельфе Черного моря был проведен в некачественном формате и может иметь негативные последствия для добычи углеводородов в Украине.

Ранее журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.

Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Участники рынка заявляли, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.

11 сентября Кабмин признал недействительным свое постановление о запуске конкурса по разработке шельфовоо участка "Дельфин" на условиях раздела продукции.