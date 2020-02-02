Новости выходных: "дыра" в бюджете, "доступные кредиты" и повышение пенсий
О чем все говорили на выходных?
Об аренде госимущества. 1 февраля вступает в силу закон об аренде государственного и коммунального имущества, который Рада приняла 3 октября 2019 года - согласно ему, аренда такого имущества осуществляется через систему ProZorro.Продажи.
О "доступных кредитах". Государственный ПриватБанк и Фонд развития предпринимательства 31 января подписали соглашение о госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%".
О повышении пенсий. До конца 2020 года максимальный размер пенсии в Украине составит 17 690 гривен.
О "дыре" в бюджете. По оперативным данным Государственной казначейской службы о выполнении бюджета в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше росписи.
О платежках за тепло. Президент Владимир Зеленский ожидает объяснений от местных властей Черновицкой и Николаевской областей об отсутствии уменьшения начислений за теплоснабжение в декабре.
О курсе гривни. Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 1 февраля на уровне 24,91 гривни за доллар.
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