Новости 19 февраля: ВВП-варранты, глава "Нафтогаза", "табачная" правка

О ВВП-варрантах. По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.

О главе "Нафтогаза". Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончареенко сообщил, что министр экономики Тимофей Милованов на заседание Кабинета министров предложил обсудить объявление конкурса на должность главы "Нафтогаза", однако инициативу вносить вопрос "с голоса" не поддержали премьер-министр Алексей Гончарук, и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Премьер Гончарук на брифинге заявил, что Кабинет министров в среду не рассматривал вопрос об объявлении конкурса на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", это решение будет приниматься в ближайшие недели.

О "табачной" правке. Президент Владимир Зеленский ветировал закон №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который также регулирует установление торговой наценки на сигареты.

О "земельных" правках. Верховная Рада 19 февраля рассмотрела 166 поправок к законопроекту №2178-10 о запуске рынка сельхозземель.

Об Ощадбанке. Экс-глава наблюдательного совета Ощадбанка, экс-глава представительства ЕБРР в Украине, глава наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунер выиграл суд у Нацбанка относительно членства в наблюдательном совете Ощадбанка.

О ВВП. Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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