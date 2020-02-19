Чтобы догнать Польшу, ВВП Украины должно 20 лет расти по 6% — представитель МВФ

Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Интерфакс-Украина.

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – сказал он.

Люнгман пояснил, что структурные реформы позволят обеспечить необходимые для такого роста инвестиции и повышение продуктивности.

Он уточнил, что речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в 30 тыс. дол. по паритету покупательной способности.

"Украине надо расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики", – поддержал его мнение ведущий экономист по региону Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов.

По его словам, если Украина на 50% сократит отставание в уровне управления по сравнению со странами G-7, это добавит 1,2% роста ежегодно. "Основная угроза – это потеря макроэкономической стабильности, которая является основой роста", – добавил экономист ЕБРР.

Напомним:

Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.

В Нацбанке ожидают, что экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

Правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.