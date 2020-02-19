Сколько Украина должна выплатить кредиторам по ВВП-варрантам

По ВВП-варрантам, выпущенным государством в 2015-м году Украина должна будет заплатить кредиторам около 19,1 миллиарда гривен в течение 2021-2024 годов.

Об этом сообщается в материале ЭП.

Доходность варрантов (особых ценных бумаг), привязана к показателю ВВП: чем больше растет экономика, тем больше могут получить инвесторы, однако Украина не платит кредиторам, если ВВП растет медленнее, чем 3%.

При росте на 3-4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста; при росте от 4% - кредиторы получают 40% одного процента роста между 3 и 4% + 40% превышения темпов роста от 4%.

"Рост реального ВВП за 2019-й год понятен - 3,2-3,3%. Однако даже после того, как в марте Госстат объявит данные о росте и назовет объем ВВП в гривне, сумма выплаты останется не до конца понятной", - говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

В мае 2021 годп Минфину нужно будет осуществлять выплату в долларах по среднему курсу за два месяца, которые будут предшествовать дате выплаты.

"Сказать уверенно, каким будет курс более чем за год, невозможно.Ожидаемый объем выплат в 2021 году составит 40-80 млн долл (примерно до 2 млрд грн. - ЭП) ", - прогнозирует аналитик.

"В случае стремительного роста экономики после кризиса, а к 2040 году его вряд ли удастся избежать, Минфину придется заплатить миллиарды долларов. Механизм варрантов больше критикуют именно за это", - резюмирует Демкив.

По расчетам эксперта, если бы темпы роста экономики были несколько выше, например, 4%, то размер выплат вырос бы до 0,3 млрд долл, а при росте почти 6% и больше размер выплат не превысил бы 1,6 млрд долл - 1 % ВВП.

Выплаты по варантами осуществляться в течение 20 лет, начиная с 2021 года. Последний год действия варрантов - 2038. Выплаты по его результатам нужно сделать в 2040 году.

Читайте подробнее про механизм ВВП-варрантов: Горькая конфета: сколько и когда Украина заплатит по ВВП-варрантам Яресько и Яценюка

Напомним:

Во время кризиса 2015-го года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт.

Тогдашняя министр финансов Наталья Яресько провела сложные переговоры с иностранными инвесторами, в результате которых договорилась о так называемом haircut ( "стрижка") - сокращение суверенного и гарантированного государством долга на 20% или 3,6 млрд долл.

Минфин заявил, что такое соглашение должно приенсти тройной эффект.

Во-первых, для системы государственных финансов благодаря удлинению во времени долговых выплат удалось высвободить 15,3 млрд долл.

Во-вторых, государственный долг удалось снизить до 71% ВВП.

В-третьих, потребность бюджета в финансировании в 2019-2025 годах стала ниже - не превышала 10-12% ВВП.

Параллельно Украина выпустила ценные бумаги - инструменты восстановительной стоимости (VRI) или ВВП-варранты.

Доходность варрантов привязали к показателю ВВП Украины.

Выплаты по VRI возможны с 2021, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть - это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.

Эту цифру Госстат опубликует весной 2020 года.

Экономическая правда