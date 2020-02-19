Зеленский ветировал закон о едином счете для налогов с "табачной" правкой
Президент Владимир Зеленский ветировал закон №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который также регулирует установление торговой наценки на сигареты.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
"Возвращено с предложениями президента", - говорится на сайте Рады.
Предложения президента к закону пока не опубликованы.
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Напомним:
4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".
За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.
Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.
Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляли, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.
Экономическая правда
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