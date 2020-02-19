Ощадбанк: экс-глава набсовета выиграл суд у НБУ

Экс-глава наблюдательного совета Ощадбанка, экс-глава представительства ЕБРР в Украине, глава наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунер выиграл суд у Нацбанка относительно членства в наблюдательном совете Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Отмечается, что суд 18 февраля признал противоправным и отменил решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ об отказе в согласовании Аджунера на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка.

"В ходе исследования обстоятельств дела суд выяснил, что НБУ вышел за пределы своих полномочий не только в процедуре проведения согласования истца на должность, но и во время самой проверки на соответствие квалификационным требованиям, оценивая не квалификационные требования, а выполнение должностных обязанностей главы наблюдательного совета АО "Ощадбанк", - говорится в сообщении.

Напомним:

В сентябре Аджунер подал иск на Нацбанк - он требовал признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка.

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Экономическая правда