Новости 11 февраля: конкурс на главу УЗ, снижение ипотеки от Зеленского и премии "Нафтогаза"

О конкурсе на главу УЗ. Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение об официальном начале процесса конкурсного отбора на должность главы правления компании.

О снижении ипотеки. Президент Владимир Зеленский считает реальной задачей снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

Об игорном бизнесе. В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить бизнесмен Борис Баум.

О премиях от Нафтогаза. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко обратился к главе правления компании Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства.

О заводе Ахметова. Суд частично удовлетворил иск "Енакиевского металлургического завода" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения за НДС в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен.



Об экспорте курятины. Аналитики прогнозируют, что темп роста производства мяса птицы вырастет на 8,61%, (количество продукции - 1,45 млн т) - это сделает Украину лидером по росту производства курятины в 2020 году.

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