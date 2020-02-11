Новости 11 февраля: конкурс на главу УЗ, снижение ипотеки от Зеленского и премии "Нафтогаза"
О конкурсе на главу УЗ. Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение об официальном начале процесса конкурсного отбора на должность главы правления компании.
О снижении ипотеки. Президент Владимир Зеленский считает реальной задачей снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.
Об игорном бизнесе. В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить бизнесмен Борис Баум.
О премиях от Нафтогаза. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко обратился к главе правления компании Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства.
О заводе Ахметова. Суд частично удовлетворил иск "Енакиевского металлургического завода" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения за НДС в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен.
Об экспорте курятины. Аналитики прогнозируют, что темп роста производства мяса птицы вырастет на 8,61%, (количество продукции - 1,45 млн т) - это сделает Украину лидером по росту производства курятины в 2020 году.
Вы хотите узнать больше?
"Последний выключит свет": Каковы реальные масштабы трудовой миграции из Украины в ЕС
Трудовая миграция стала важным фактором для Украины. Хотя ее эффекты до сих пор были полезными для мигрантов и экономики, вскоре все может измениться.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua