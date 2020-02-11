УЗ объявила конкурс на должность главы правления

Наблюдательный совет "Укрзализныци" принял решение об официальном начале процесса конкурсного отбора на должность главы правления компании.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что для помощи в выполнении этой задачи наблюдательный совет "Укрзализныци" привлек ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden.

"Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия.

Победителя конкурса будут выбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести "Укрзализныцю" вперед, учитывая существующие и, что не менее важно, будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободного от коррупции, конкурентного по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практик корпоративного управления", - заявил председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер.

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Напомним:

5 февраля Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" члена правления компании Желько Марчека.

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, которого 29 января уволило правительство, сообщил, что после расторжения с ним досрочно контракта он получит немалую компенсацию.

Сообщалось, что заявление главы Укрзализныци Евгения Кравцова на увольнение по собственному желанию, предусматривает его перевод на должность заместителя министра инфраструктуры.

В случае отклонения этого заявления компенсация за увольнение Кравцова наблюдательным советом должна была равняться его годовой зарплате.

По данным ЭП, зарплата главы УЗ в 2018 году составила почти 10 млн гривен, в прошлом году эта цифра составляла более 9 млн гривен.

27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.

Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".

10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления.

30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с "Укрзализныцей", чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

Экономическая правда