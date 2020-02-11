Все разделы
Укр / Рус

Обанкротившийся завод Ахметова отсудил у государства более 200 миллионов

Вторник, 11 февраля 2020, 11:25
 

Суд частично удовлетворил иск "Енакиевского металлургического завода" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения за НДС в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен. 

Об этом говорится в решении Донецкого окружного админсуда, сообщает Finbalance.

"Поскольку судом установлено право истца на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость за январь 2015 года, а также отсутствие механизма реального возмещения налогоплательщику согласованной суммы бюджетного возмещения указанного налога, эффективным способом защиты, который обеспечит восстановление нарушенного права истца, является взыскание из Государственного бюджета Украины в его пользу задолженности бюджета по возмещению НДС и пени, начисленной на сумму такой задолженности", — говорится в судебном решении.

По данным госреестра, конечным бенефициаром "Енакиевский металлургический завод" является Ринат Ахметов, а владельцем крупной доли предприятия — Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. Группа "Метинвест" потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

"Енакиевский металлургический завод" находится в процедуре банкротства. Такое решение принял  Хозяйственный суд Донецкой области 1 июля 2019 года.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

металлургия Ахметов Новинский суд ПДВ

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Минэкономики показали рост промышленности в январе 7 февраля 2020, 19:41
Гетманцев прокомментировал возможную выгоду Коломойского от новых налоговых правил 30 января 2020, 10:50
Медь, железная руда и зерно дешевеют из-за коронавируса 27 января 2020, 10:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!