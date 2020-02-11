Милованов: В 2020 году Украина станет мировым лидером по росту производства курятины

Аналитики прогнозируют, что темп роста производства мяса птицы вырастет на 8,61%, (количество продукции - 1,45 млн т) - это сделает Украину лидером по росту производства курятины в 2020 году.

Об этом сообщил министр экономразвития Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Есть чем гордиться. В 2020-м году Украина станет мировым лидером по темпам роста производства курятины...

...Украина традиционно в ТОПе стран-экспортеров продукции АПК: мы являемся крупнейшим экспортером масла, занимаем второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое - по кукурузе.

Входим в десятку по пшенице, сливочному маслу, семенам масличных. По мясу птицы - занимаем седьмое место",- пишет министр.

Милованов заявил, что подробнее о состоянии экспорта в АПК и динамике развития сектора вскоре говорить во время отчета на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Напомним:

В декабре 2019-го Верховная рада ратифицировала изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении беспошлинных квот на экспорт мяса птицы в ЕС со следующего года с 20 до 70 тысяч тонн.

20 января на предприятии "Хутор" в Немировском районе Винницкой области 18 января зафиксировали гибель птицы от птичьего гриппа.

23 января, несмотря на предыдущие договоренности, Европейская Комиссия временно приостановила ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы в связи с фиксацией птичьего гриппа.

Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка заявлял, что Украине остановила сертификацию с мощностей экспортера в 30 км зоне, и ЕС не запретит импорт украинской курятины

Вслед за ЕС импорт украинской курятины также запретили в Беларуси.