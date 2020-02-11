Игорный бизнес отдают под контроль человеку "от Офиса Зеленского" – СМИ

Борис Баум

В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить бизнесмен Борис Баум.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Баум – гражданин Латвии, до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Михаил Спектор и др.). В частности Баум входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.

Баум появился на Банковой после победы Владимира Зеленского. Тогда в ОП, еще до избрания новой Верховной Рады, создали рабочую группу по разработке закона о легализации азартного рынка. Несмотря на то, что Баум – не сотрудник ОП, он представляется представителем Офиса Зеленского.

Сейчас он выполняет роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации. Баум регулярно встречается с менеджментом азартных заведений и ездит на Банковую рассказывать о переговорах по законопроекту.

Баума привел на Банковую нынешний глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Потому что они несколько лет были соседями, и Баум вроде бы "имел опыт управления казино" (вероятно, речь идет о казино в гостинице "Премьер Палас", которым владеет VS Energy, где Баум работал помощником совладельца Михаила Спектора). Каким казино управлял Баум, Арахамия не вспомнил.

В ОП подтвердили, что хотели бы видеть Бориса Баума во главе нового госоргана – Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

"По крайней мере, у нас есть к нему доверие. Мое мнение, что это нормальная кандидатура", – говорит Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя ОП, который, как оказалось, курирует направление реформы игорного рынка.

Конкурс на избрание председателя и членов Комиссии в законопроекте, проголосованном в первом чтении, не предусмотрен.

Предлагается, что Комиссию по азарту без конкурса выберет парламентский комитет по финансам и налоговой политике (который работает над законопроектом) и утвердит Кабмин.

Хотя антикоррупционный комитет парламента уже дважды направлял свои замечания, акцентируя именно на необходимости провести конкурс, депутаты приняли за основу версию с непрозрачным механизмом избрания руководства комиссии.

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