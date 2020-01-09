Новости 9 января: инфляция, Укрзализныця, Приватбанк
Об инфляции. В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.
Об Укрзализнице. Филиал Укрзализныци "Центр обеспечения производства" закупил газа на 18 миллионов гривень без проведения тендера.
В Укрзализныце заявили, что Департамент экономической и информационной безопасности в декабре 2019 года начал служебное расследование факта закупки структурным подразделением компании природного газа на основании счетов без тендерных процедур и заключенных договоров.
О Приватбанке. Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского против Приватбанка и взыскал с банка 21,85 млн гривен долга по кредиту рефинансирования.
23 декабря Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников Приватбанка в этот же банк об "обжаловании бездействия наблюдательного совета" и об обязательствах уволить главу правления Петра Крумханзла.
2 января Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка (Александра Дубилета, Тимура Новикова, Олега Гороховского и т.д.) о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены во время национализации банка.
Об едином налоге для IT-компаний. Министерство цифровой трансформации предлагает создать единый налог для юридических лиц в IT-сфере без ограничения обращения на уровне 4-7%.
О траните газа. Продолжение транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины принесет экономике дополнительные 2% ВВП в год, суммарный положительный эффект, без дохода от транзита, составит 150 миллиардов гривень.
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