В Минцифре предлагают создать единый налог в 4-7% для IT-компаний
Министерство цифровой трансформации предлагает создать единый налог для юридических лиц в IT-сфере без ограничения обращения на уровне 4-7%.
Об этом в Facebook заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
"... считаем это лучшей идеей, которая позволит буквально создать индустрию, в которые будет работать не 200 тысяч юридически не связанных между собой ФЛП, а полноценные прозрачные компании.
Согласно этому режиму юридические лица-экспортеры услуг платить единый налог, и будут налоговым агентом для сотрудника, оплачивая 2 ЕСВ и военный сбор", - написал Борняков.
По словам Борнякова, сейчас обсуждаются такие требования к тем, кто присоединяется к такому режиму:⠀
- компания с количеством сотрудников более 10- доля экспорта в прибыли - более 75%
- доля зарплатного фонда в себестоимости - более 75%,
- средняя зарплата - не менее 5 минимальных ЗП
Эффект, который ожидается от нововведения:
- легальные условия труда для отрасли
- сделает отрасль более привлекательной для инвестиций, создав прозрачную понятную корпоративную структуру
- создаст равные конкурентные условия
- создаст условия для экспорта других сервисов⠀
По словам Борнякова, новая модель не увеличит налоговой нагрузки для компаний.
"Вместе с тем модель сохраняет механизм обеспечения социальных гарантий работников и не увеличивает налоговой нагрузки и администрирования. Ведь с одной стороны для ИТ-компаний вводится налог и отчетность, а с другой - мы отменяем ряд налогов для работников", - пишет заместитель министра.⠀
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Экономическая правда
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